26.02.2026 12:01 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 19 минути | 0

С 39 гласа „за“ общинските съветници приеха измененията в Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Сливен. Точката бе част от дневния ред на днешната сесия на Общински съвет – Сливен. С направените изменения се допълват и прецизират условията за финансово стимулиране на родители за новородено или осиновено дете. Според нововъведенията в подзаконовия нормативен акт, Община Сливен ще отпуска финансова помощ на родителите за всяко новородено дете или осиновено на възраст до 10 години, отговарящи на критериите в Наредбата. И още - единият от родителите да бъде на трудов договор, а новороденото или осиновено дете, да има необходимите имунизации. Предложените за гласуване изменения в Наредбата се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/9A156903E0A29563CA80AE2D3C3915C0. Важно уточнение за гражданите е, че заявления ще могат да се подават след приемането на общинския бюджет, което зависи от приемането на бюджета на държавата.

Местният парламент гласува отчетите от изминалата 2025 г. за изпълнението на програмата на кмета, за дейността на Общинския съвет, на Комисията по стипендиите, на Общински фонд „Култура“, на Общински фонд „Ин витро“ и др.

В хода на сесията общинските съветници утвърдиха Плана за младежта на Община Сливен и културния календар за 2026 г.

Сред приетите точки бяха още даването на съгласие за установяване на връзки за сътрудничество и партньорство на Община Сливен с общини от Албания, както и за подписване на споразумение за сътрудничество с Национална асоциация „Един пояс, един път“.

Заради изтичане срока на договора на досегашния управител на „ДКЦ 2 – Сливен“, бе гласувано обявяване на конкурс за избор на нов.

В дневния ред бяха включени и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, урегулиране на имоти, отпускане на финансови помощи и средства на граждани.

Редовната сесия на Общински съвет – Сливен се проведе в зала „Май“ и бе излъчвана на живо.

Подробности по предварителните материали относно гласуваните днес предложения, може да намерите на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite