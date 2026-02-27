В Сливен на Тодоровден - „Конете на българите“ на крепост „Туида“

27.02.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Тази година отбелязваме Тодоровден на 28 февруари, събота. Празникът е посветен на конете и конниците и е известен като деня на коневъдството и конния спорт. Почита се паметта на свети великомъченик Теодор Тирон, в първата събота от Великите пости, и е наричан още Конски Великден.

Верен на посоката, която следва от години, Сливен подготвя общоградското празненство „Конете на българите“, с което ще бъде отбелязан празника. Проявата ще бъде посветена на историческата войнска традиция на древните българи от периода на ранното Средновековие. Програмата предвижда интерактивни демонстрации и беседи, конни и бойни турнири и атракции за публиката.

Събитието „Конете на Българите 2026“ е съвместно организирано от Община Сливен, „Школа по исторически бойни изкуства на кон - Мадарски конник“ от Обзор и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“. То е и е част от Програмата за развитие на туризма в община Сливен за 2026 г.

Участие в организацията и осъществяването на мероприятието ще вземат Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол“, Група за исторически възстановки „Железни гарвани“, Българска школа за старинни войнски изкуства „Величие“ и Конна база „100-те войводи“ - Сливен.

По-долу се съдържа програмата за празничния ден:

Програма:

10:00 ч. – отваряне на врати за посетители;

10:00 – 13:00 ч. – атракции за публиката;

- Зона за езда;

- Зона за стрелба с лък;

13:00 – 13:15 ч. – официално откриване на събитието и приветствие от официалните гости;

13:15 – 13:30 ч. – представяне на участниците;

13:30 – 15:00 ч. – демонстрации;

15:00 – 17:00 ч. – атракции за публиката;

- зона за езда;

- зона за стрелба с лък;

17:00 ч. – затваряне на крепостта „Туида“ за посетители

Снимка: ИнфоТуризъм Сливен