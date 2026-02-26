Сливен, кратки вечерни новини, 26.02.2026 г., четвъртък

26.02.2026 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На редовна сесия Общинският съвет в Сливен прие с 39 гласа „за“ изменения в Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

На редовна сесия Общинският съвет в Сливен реши Община Сливен да сключи споразумение за сътрудничество с Националната асоциация „Един пояс, един път“.

Новият областен управител на Сливен Маринчо Христов заяви при встъпването си в длъжност, че поема поста в изключително труден и важен за страната момент.

Вчера в залата по лека атлетика шестима състезатели в дисциплината тласкане на гюле бяха отличени със специални награди от фондация "Бъдеще за шампиони - Пламен Крумов".

В психологическо студио "KatrInSide" се проведе групова среща „Моите граници и самоуправление в живота“, на която бе обсъдено значението на личното пространство за психичното здраве, благополучието и личното ни развитие.

В ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен беше официално открит нов СТЕМ център по математика, информатика и роботика.