Архиерейска Преждеосвещена св. Литургия в Бакаджишкия манастир

26.02.2026 12:48 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 4

На 26 февруари в Бакаджишкия манастир „Св. Възнесение Господне“, в храма „Св. Александър Невски“, бе отслужена архиерейска Преждеосвещена света Литургия по повод празника на св. Серафим Софийски Чудотворец.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Павел Гърбов – епархийски съветник, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На богослужението присъстваха: кметът на Община Тунджа г-н Станчо Ставрев, председателят на Общинския съвет г-н Атанас Христов, кметът на с. Чарган г-н Стоимен Петров, както и игуменията на манастира „Рождество Христово“ край с. Кабиле със сестринството. Храмът бе изпълнен с множество благочестиви християни, дошли да почетат паметта на светеца.

В словото си митрополит Арсений изтъкна духовния образ на св. Серафим – архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец, като пастир на любовта, човек на непрестанната молитва и свидетел на Христовата кротост в едно бурно време.

Владиката подчерта, че светостта не е историческа украса, а живо присъствие, което и днес вдъхновява вярващите към покаяние и милосърдие.

В края на богослужението митрополит Арсений поздрави игумена на светата обител монах Евстатий и благодари на всички, които с обща молитва и любов съхраниха празничната радост на този ден.