Кметът Стефан Радев пред журналисти - за ремонтите на обекти, осветлението и др.

Кметът отговаря на въпроси на журналисти от различни медии по време на кратък брифинг след заседанието на Общинския съвет:

- Г-н Радев, по време на сесията беше повдигната тема за въжената линия. Кой гарантира безопасността на съоръжението?

- Нашият лифт е строен през 70-те години от българска фирма, която отдавна не съществува и за него няма никаква документация. Въпреки това екипът на „Пътнически превози“ успя да реконструира този лифт, да го пусне в експлоатация и той да работи за сума от 3 милиона /заедно със строителството на долна и горна лифтена станция/, която е далеч, далеч по-ниска от цената на един нов лифт. Примери от страната има за доста за неработещи лифтове, а малко са тези за реконструираните. В София не са успели да реконструират, въпреки повечето ресурс - технически, финансов и човешки. Поздравявам екипа на „Пътнически превози“, че се справи с тази задача.

Сливенският лифт мина изпитания преди пускането, премина през много тежки изпитания от българския технически надзор след инцидента и има всички разрешителни да работи като безопасно съоръжение. Ако някой има колебания в тази посока, нека се обърне към техническия надзор. Да се хвърлят съмнения в пространството без мнението на техническия надзор не помага в никакъв случай на Сливен, на гражданите на Сливен и на община Сливен. Политиката на компаниите, които правят съоръженията е, че трудно се съгласяват да правят отделни компонентни. Искат винаги да строят всичко, от началото до края – задвижващите станции, машините, лифтовете, стълбовете, седалките. Много е хубаво, но струва в пъти по-скъпо.

- До къде са ремонтните дейности на военния стадион?

- Работи се по обекта, но с много по-бавни темпове. Знаете за проблемите с финансирането на обектите които бяха включени в приложение 3 на държавния бюджет, сред които е и военният стадион. Много са забавени разплащанията по тези обекти. Радвам се, че получихме информация, че ще бъде разплатен част от ремонта на бул. „Цар Симеон“, за да може той да продължи по-интензивно. Една сума е получена за военния стадион и друга сума - за физкултурните салони на двете гимназии. Имаме информация, че ще има известно плащане и за водопровода на село Градско, който е изцяло изпълнен. Тези проекти вървят с условието, че разплащането зависи от държавния бюджет, какъвто в момента го няма и от там респективно и изпълнението на тези обекти се забавя.

- Има ли финансиране за проблема с водата на село Крушаре?

- Проектът беше включен в приложението, но за него няма никакво финансиране, нито са започнали някакви действия по него. Предстои да видим какво ще се планира в новия Закон за държавния бюджет и кои проекти ще бъдат включени в Приложение 3.

- Г-н Радев, на какъв етап е работата по проекта за осветлението на 11-те големи булеварда в Сливен?

- Реализацията на проекта е почти към края. Имаше известно забавяне заради дъждовете, но ще бъде изпълнен навреме.

- Общината ще предприеме ли оспорване по решението на Административния съд за селищните образувания?

- Не, няма да обжалваме. Когато обнародвахме тези решения казах, че за нас въпросът какъв ще е изходът от спора е без значение. След разговор с тогавашния министър на околната среда обявихме, че няма да продължаваме действията си в тази посока. Той беше поел ангажимент, че ще бъдат изработени планове за управление на природния парк. Ако се постигне това – да се изработи такъв план и той да бъде добър за гражданите на Сливен, за нас ще бъде успех.

- Индустриален парк Сливен ще бъде домакин на конференция. Означава ли , че основните строителните дейности ще бъдат завършени

- Да, ще бъдат завършени дейностите на етап 1. На практика инфраструктурата, която беше предвидена за първия етап, е завършена - канализация, водопроводи, улици, осветление, ел. част, тротоари. Надявам се да се получи хубав форум и от него да се породят идеи за бъдещи инвестиции. Поканени са и търговско промишлени палати и компании от чужбина, очаквам да се включат във форума.

