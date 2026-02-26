26.02.2026 14:58 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Обществено обсъждане на доклад за екологична

оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии в Област Сливен

Днес, 25.02.2026 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Регионална дирекция по горите – Сливен (РДГ Сливен) съобщава за провеждане на обществено обсъждане на доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Областен план за развитие на горските територии в Област Сливен, с приложения към него, с възложител Регионална дирекция по горите - Сливен.

Във връзка с изработения Доклад за екологична оценка (ЕО) на горепосочения план и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви уведомяваме, че РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СЛИВЕН обявява провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горепосочените документи на 30 И 31.03.2026 г. в четирите общини на територията на Област Сливен, както следва:

• Община Твърдица – на 30.03.2026 г. от 11:00 часа в сградата на ТП ДГС Твърдица на адрес: гр. Твърдица, ул. „Балкан“ № 29

• Община Нова Загора – на 30.03.2026 г. от 14:30 часа в сградата на Община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 1

• Община Котел – на 31.03.2026 г. от 11:00 часа в сградата на ТП ДГС Котел на адрес: гр. Котел, ул. „Проф. Павлов“ № 5

• Община Сливен – на 31.03.2026 г. от 14:30 часа в сградата на РДГ Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Орешака“ № 15А.

На основание чл. 21, ал. 1 и ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Регионална дирекция по горите – Сливен определя място за публичен достъп на Предварителния проект на ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН и на изработения ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) с НЕТЕХНИЧЕСКОТО РЕЗЮМЕ към него, както следва:

1: СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СЛИВЕН

Пълен пощенски адрес: Сливен 8800, ул. „Орешака“ № 15А, ет. 2 - Всеки работен ден (понеделник-петък) от 13:00 часа до 16:00 часа, Лице за контакти: инж. Кремена Атанасова – гл. експерт в РДГ Сливен, тел:+359 44 62 29 45;

Начален срок за запознаване с проекта за ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН и доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него:

26.02.2026 г.

Краен срок: 27.03.2026 г. (Осигурен публичен достъп за запознаване с документите - 30 календарни дни).

Документацията, предмет на общественото обсъждане, може да се види и на следната интернет страница http://sliven.iag.bg/

Срещата за общественото обсъждане се провежда след като са приключили консултациите на ДЕО по чл. 20, ал. 1 на Наредбата за ЕО.

Срещата ще се ръководи от Възложителя – Регионална дирекция по горите – Сливен. Възложителят е осигурил присъствието на срещата на представител на проектантския колектив и на ръководителя, изработили Доклада за екологична оценка.