В Сливен предстои Единадесети национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“

Община Сливен обявява поредния Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“. В Единадесетото издание могат да участват поети от цялата страна, издали стихосбирки в периода 1 март 2024 г. – 28 февруари 2026 г.

Наградата „Дамян Дамянов” се присъжда за постижения в областта на поетичното творчество на автори, участвали в Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов” и издали стихосбирка в периода 1 март 2024 г. – 28 февруари 2026 г.

Призът е придружен с почетен диплом, плакет и парична премия в размер на 750 евро.

Наградата за дебют се присъжда на един от участвалите в конкурса с дебютната си стихосбирка. Тя е придружена с диплом и парична премия в размер на 300 евро.

В условията за участие се посочва, че книгите, в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора, се изпращат до 31 март 2026 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес - Община Сливен, отдел „Образование, културни събития и спорт” за конкурса „Дамян Дамянов”. Адресът е пл. „Цар Освободител” 1, Сливен – 8 800.

Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец май 2026 г. на сайта на Община

Сливен – www.sliven.bg.

Носителите на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на

церемонията по връчването на наградите.

