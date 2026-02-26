По повод предстоящия празник 1 март бъдещите първокласници от детска градина "Елица" бяха специални гости на четвъртокласниците и техните учители от ОУ "Елисавета Багряна".
Срещата премина в изключително топла и празнична атмосфера. Децата заедно изработиха красиви мартеници в специална мартенска работилничка, изпълнена с много усмивки, творчество и настроение. Малките гости с интерес се включиха в дейностите и показаха сръчност и въображение.
Четвъртокласниците бяха подготвили богата програма – те пяха песни, рецитираха стихотворения и влязоха в роли, представяйки любопитни факти за българските традиции, свързани с Баба Марта. Чрез интересна презентация те разказаха за символиката на белия и червения цвят и за значението на мартеницата като символ на здраве и ново начало.
Срещата завърши с много радостни емоции и обещание за нови съвместни инициативи. Благодарим на всички ученици и учители за вдъхновението и прекрасното празнично настроение!