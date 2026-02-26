Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бъдещи първокласници гостуват в ОУ "Елисавета Багряна"

ОУ "Е. Багряна" (XII)

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 36 минути

Инициатива

По повод предстоящия празник 1 март бъдещите първокласници от детска градина "Елица" бяха специални гости на четвъртокласниците и техните учители от ОУ "Елисавета Багряна".

Срещата премина в изключително топла и празнична атмосфера. Децата заедно изработиха красиви мартеници в специална мартенска работилничка, изпълнена с много усмивки, творчество и настроение. Малките гости с интерес се включиха в дейностите и показаха сръчност и въображение.

Четвъртокласниците бяха подготвили богата програма – те пяха песни, рецитираха стихотворения и влязоха в роли, представяйки любопитни факти за българските традиции, свързани с Баба Марта. Чрез интересна презентация те разказаха за символиката на белия и червения цвят и за значението на мартеницата като символ на здраве и ново начало.

Срещата завърши с много радостни емоции и обещание за нови съвместни инициативи. Благодарим на всички ученици и учители за вдъхновението и прекрасното празнично настроение!

Снимки

