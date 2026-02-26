Покаен канон на св. Андрей Критски – четвърта част в Бургас

26.02.2026 19:21 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 26 февруари в град Бургас бе отслужено Велико повечерие с четвъртата част от Великия покаен канон на свети Андрей Критски.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На молитвеното последование присъстваха свещеници от града и благочестиви миряни.

В края на богослужението слово произнесе Негово Високоблагоговейнство ставрофорен иконом Севастиан Йорданов - духовен надзорник. Той говори за изгонването на Адам от рая, като под „Адам“ бе посочен всеки един човек. Защото канонът на свети Андрей е безпощадно огледало. Старозаветните и новозаветните образи не стоят в миналото като музейни експонати. Те са нашата собствена немощ, нашето колебание, нашето падане и нашата надежда.

След богослужението владиката обърна внимание на Тайнството Покаяние като път към възстановяване на разкъсаното общение с Бога. Подчерта силата на молитвата на свети Ефрем Сирин, която през Великия пост звучи като духовен компас: да видим собствените си грехове и да не осъждаме брата си. Изрази благодарност към свещенството за ревностното служение и към миряните за тяхното участие в богослужебния живот на Църквата.