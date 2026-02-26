ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

26.02.2026 19:57 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 25 февруари в ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ се проведе открит урок под надслов „Час по родолюбие“, организиран от учители Бояна Данева и Елена Котавова от СУ „Йордан Йовков“. Инициативата бе насочена към бъдещите първокласници и посветена на предстоящия Национален празник на България – 3 март.

Основната цел на занятието беше да формира у децата начални представи за родината, нейните символи и значими исторически личности, както и да насърчи чувство на принадлежност и уважение към националните ценности. Чрез мултимедийна презентация децата се запознаха с природните красоти на България, с българското знаме, герба и химна. Те активно участваха, разпознаваха националните символи и споделяха свои знания и впечатления.

Особен интерес предизвикаха визуализациите на бележити български герои, представени по достъпен и въздействащ начин. Вниманието на децата беше привлечено и от разказа за космическата сонда Вояджър 1 и златната плоча, която носи в Космоса песента „Излел е Дельо хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска. Малките участници научиха, че част от българското културно наследство пътува сред звездите – факт, който предизвика искрена гордост и любопитство.

Урокът завърши с творческа дейност и кратки послания към България. Срещата се превърна в емоционално и вдъхновяващо преживяване, което постави началото на един по-осъзнат и ценностен разговор за родината пред бъдещите първокласници.