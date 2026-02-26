СИЛАТА НА ТРАДИЦИЯТА ОЖИВЯ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

26.02.2026 22:37 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 31 минути | 27

Днес училището ни затрептя под звуците на звънците и дълбокия, изконен ритъм на кукерите – ритъм, който сякаш идва от самото сърце на България. Коридорите се изпълниха с енергия, смях и възторг, а всяка стъпка на кукерите носеше послание за надежда, сила и ново начало.

Те не просто гостуваха – те събудиха в нас живата памет на традицията. С мощните си танци и внушителни костюми ни напомниха, че българският дух е несломим, че корените ни са дълбоки и че от нас зависи да ги пазим и предаваме нататък – със сърце и гордост.

Особено вълнуващ момент беше участието на нашия второкласник Дилян Марев, който с достойнство и смелост се включи в кукерските игри. Неговият ентусиазъм и искреност бяха истинско вдъхновение – доказателство, че традицията живее чрез младите.

Сред специалните ни гости бяха и братята Николай и Мануел Чанкови, които впечатлиха всички със своите автентични костюми и завладяващи изпълнения. Те превърнаха празника в истинско тържество на българщината.

Благодарим на всички участници за този незабравим ден – ден, в който училището ни не просто отбеляза традиция, а я преживя с цялото си сърце!