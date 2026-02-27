Ученици отбелязаха 3 март с презентации в РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен

27.02.2026 09:05 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на 3 март - Националния празник на България, ученици от четвъртите

класове на СУ “П. К. Яворов“ посетиха Регионална библиотека “Сава Доброплодни“-Сливен

и се включиха в организираните презентации и беседи на тема: „Трети март – празникът на

извоюваната свобода“.

На 3 март 1878г., с подписването на Санстефанския мирен договор, се слага край на

Руско-турската война от 1877/78 г. и на петвековното робство на българския народ. Трети

март не е само дата и подписване на мирен договор, който полага основите на Третата

българска държава. Той е олицетворение на съкровения идеал на поколения българи за

свободна, обединена и независима България,

Освобождението на България на 3 март се чества за първи път през 1879 г. във

Велико Търново, когато екзарх Антим I – тогава председател на Учредителното народно

събрание, отслужва панихида в църквата "Св. Богородица" в присъствието на депутати и

граждани. От 1888 г. се празнува като Ден на Освобождението на България от османско

иго, а от 1991г. 3 март е Национален празник на България. Всяка година на тази дата

отдаваме почит към всички руски, финландски, румънски и сръбски войни, както и към

българските опълченци, дали живота си за нашата свобода.

В презентацията „Трети март – празникът на извоюваната свобода“ се проследяват

предпоставките за обявяване на Руско-турската война 1877/78г., основните фази на войната,

ролята на Българското опълчение, дават се данни за опълченци от Сливенския край, клаузите

при подписването на Сан Стефанския мирен договор и приключването на войната.

Специално място е отделено на величието на подвига на участниците във войната.

След презентациите, в дискусии, учениците представиха своите знания за празника и

за героизма на войните и опълченците, загинали за свободата на България и рецитираха одата

„Опълченците на Шипка“ на Иван Вазов.

Посещението на презентациите в библиотеката се превърна в ценен урок по история и

патриотизъм, който обогати знанията на учениците и засили чувството им на гордост, че са

част от българския народ и от свободна и независима България.