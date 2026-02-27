Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.02.2026 г.

27.02.2026 09:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 18 минути | 2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 26.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.02.2026 Г.

Котел: В резултат на съвместните действия на полиция и жандармерия е задържан криминално проявен мъж на 32 години за неизпълнение на полицейско разпореждане и управление на МПС след употреба на забранени вещества. Мъжът е засечен около 23,00 часа снощи в района на село Мокрен, при съвместна полицейска операция по пътна безопасност и установяване на системни нарушители на Закона за движение по пътищата. Управлявал е лек автомобил „Ауди А5“. Не е изпълнил полицейско разпореждане да спре, а е направил опит да осуети проверката. Автомобилът е спрян с помощни средства. Водачът е изпробван за употреба на наркотични вещества, като пробата е показала положителен резултат. При последвалите действия, в хода на които е включено и полицейско куче, в автомобила са намерени и иззети вещества, които са реагирали положително при полевият тест за наркотици. Мъжът е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа. По случая са образувани бързо и досъдебно производство.

Операцията е осъществена в резултат на разработка и изготвен план от ОДМВР-Ямбол с участието на сили средства на ОДМВР-Сливен и Зонално жандармерийско управление – Бургас.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са установили управление на лек автомобил с поставена задна регистрационна табела, която не е издадена от съответните органи. Проверката е извършена на 26 февруари на ул. „П. Енев“ в град Нова Загора, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Автомобилът е „Фолксваген Шаран“, управляван от водач на 25 години от град Нова Загора. По случая е започнато бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.