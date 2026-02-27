Конкурс за мартеници „Червено и бяло“ в Шивачево

27.02.2026 10:20 , Людмила Калъпчиева

НЧ „Просвета 1898 г.“ – гр. Шивачево организира конкурс за изработка на мартеници под надслов „Червено и бяло“

Инициативата има за цел да съхрани и популяризира българските традиции, свързани с празника Баба Марта, и да насърчи творчеството на малки и големи. В конкурса могат да участват всички любители на ръчната изработка, които желаят да покажат своето въображение и умения.

Не пропускайте възможността да се включите!

Крайният срок за предаване на творбите е 27 февруари.

Организаторите очакват с нетърпение вашите оригинални и вдъхновяващи мартеници!