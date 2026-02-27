На 2 март започват ежемесечните стрелби на „Батмиш“ край Сливен

27.02.2026 11:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Планираните ежемесечни стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен започват на 2 март. За това съобщават от 13-о Бригадно командване. Те ще продължат на 10, 17, 19 и 26 март, във времето от 9 до 20 ч.

На 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27 и 30 март, стрелбите се планират от 9 до 17 ч. На 31 март, ученията ще протекат, от 9 до 21 ч.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.

