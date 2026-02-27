Литературно четене в Котел в навечерието на Трети март

27.02.2026 10:29 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на най-светлата дата в българската история – Трети март, в Клуба на пенсионера в гр. Котел се проведе литературно четене, организирано от Общинска библиотека „Петър Матеев“. Събитието бе посветено на Освобождението на България и на освобождението на родния град – израз на признателност към героите, отдали живота си за свободата на отечеството.

В притихналата зала прозвучаха стихове и исторически слова, изпълнени с дълбоко уважение и преклонение пред подвига на възрожденците и опълченците. Редуваха се страници от историята и поезията, превърнали се в жива връзка между миналото и настоящето. Всяко произведение възкресяваше спомена за съдбовните дни, когато българският дух се изправя и отстоява правото си на свобода и национално достойнство.

Литературното четене се превърна не само в културна проява, но и в пространство за съпреживяване и споделена памет – доказателство, че историческата истина и почитта към героите продължават да обединяват поколенията в Котел.