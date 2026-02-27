Община Котел кани на тържествено отбелязване на 3 март

27.02.2026 10:30 , Людмила Калъпчиева

Община Котел има удоволствието да покани гражданите и гостите на града да се включат в тържественото отбелязване на 3 март – 148 години от Освобождението на България.

Празничната церемония ще се състои на 3 март 2026 г. (вторник) от 11:00 часа на площад „Възраждане“ в гр. Котел.

В програмата са включени:

– Тържествено издигане на националното знаме на Република България

– Празнично слово

– Полагане на венци и цветя в знак на признателност

– Празнична програма с участието на ДГ „Дъга“, НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ и ЦПЛР – гр. Котел

Община Котел кани всички жители и гости на града да почетем заедно паметта на героите, дали живота си за свободата на България, и да отбележим този значим за българската история ден.