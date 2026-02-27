Общински съвет – Нова Загора проведе 38-ото си редовно заседание

27.02.2026 10:46 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 56

Общински съвет – Нова Загора проведе своето 38-о редовно заседание на 26 февруари от 09:00 часа. Заседанието бе открито и ръководено от председателя на местния парламент д-р Константин Тачев. В предварителния дневен ред бяха включени 17 точки, като в хода на работата към тях бяха добавени още три допълнителни предложения.

Сред основните решения, приети от общинските съветници, бяха Отчетът за дейността на Общински съвет – Нова Загора за периода 01.07.2025 г. – 31.12.2025 г., както и Докладът за състоянието на финансовото управление и контрол за 2025 г. в МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД. Приет бе и Докладът за състоянието на финансовото управление и контрол за 2025 г. в „Общински пазари – НЗ“ ЕООД.

Съветниците одобриха и изменение на план-сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2026 г. на Община Нова Загора.

Взето бе решение за упълномощаване на представител на Община Нова Загора за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД, което ще се проведе на 20.03.2026 г. За представител бе определена общинският съветник г-жа Василена Костадинова.

По време на заседанието бе одобрено и предложението за предоставяне на еднократни стипендии на зрелостниците.

След изчерпване на дневния ред и предоставената възможност за питания, изказвания и декларации, председателят на Общинския съвет д-р Константин Тачев закри заседанието.