Традиционната мартенска изложба в с. Новоселец събра над 450 участници от страната

На 26 февруари 2026 г. от 13:00 часа във фоайето на читалището в с. Новоселец бе открита традиционната мартенска изложба под наслов „Баба Марта бързала, мартенички вързала“. Събитието се провежда за тринадесета поредна година и се утвърди като значим културен форум, който съхранява и популяризира българските традиции и обичаи.

Организатори на изложбата са домакините от НЧ „Пробуда 1928“, Кметство с. Новоселец и ПК „Изгрев“. С много ентусиазъм в подготовката се включиха и представители на НЧ „Христо Ботев – 1920“, ДГ „Детство“ – с. Млекарево, както и ДГ „Детелини“ – с. Радецки.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Иванка Михова и Ивайло Енев, общински съветници, кметове на населени места, председатели и секретари на читалища от общината, както и множество жители и гости на селото.

Изложбата, която през годините придоби национален характер, представи богато разнообразие от ръчно изработени мартеници, отличаващи се с традиционализъм, въображение и креативност. Тя бе с конкурсен характер, а отговорната задача да оценят изящните творби поеха заместник-кметовете Иванка Михова и Ивайло Енев и кметът на селото Силвия Александрова.

В тазгодишното издание на конкурса се включиха над 450 участници от цялата страна – доказателство за неговата популярност и значимост. Представените мартеници впечатлиха с оригиналност, прецизна изработка и съхранен дух на българската традиция.

Журито бе изключително затруднено в своя избор поради високото качество на всички творби, но въпреки това отличи най-добрите участници, които заслужено получиха признание за своя талант, труд и вдъхновение.