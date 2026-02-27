27.02.2026 14:15 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на най-пъстрия български празник екипът на Исторически музей – Котел, музеи Жеравна проведе вълнуваща образователна среща с учениците от I „а“ клас на ОУ „Капитан Петър Пармаков“ – с. Градец, с класни ръководители Антония Николова и Нина Недкова.

Специално подготвената образователна програма „Мартенска магия в Котленския край“ е част от инициативата „Музей в куфар“ и гостува директно в училището, носейки със себе си традиции, усмивки и творческо вдъхновение.

В рамките на програмата „Приказка за мартеницата“ музейните специалисти Венета Люцканова, Стела Янкова и Магдалена Мавродиева представиха пред малките ученици магията на първомартенската обредност. Първокласниците се потопиха в света на легендите, научиха повече за символиката на белия и червения цвят и сами пресукаха нишките на здравето и надеждата.

Екипът на музея изказва специална благодарност за топлото посрещане и отличното партньорство на г-жа Силвия Петрова Ненова – директор на училището, както и на класните ръководители, които с всеотдайност и любов съхраняват българския дух и отварят вратите на класната стая за живата история.

За музейните специалисти беше истинско вдъхновение да видят с какъв интерес и плам децата се докосват до традициите.

Пожелаваме на всички ученици и учители в Градец да бъдат здрави, румени и засмени!