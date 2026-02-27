Премиерът Андрей Гюров: Цената на водата е заложена бомба към служебното правителство

27.02.2026 14:28 , Людмила Калъпчиева

Пълна прозрачност относно причините за цените на тока и водата ще осигури правителството на гражданите. В най-кратки срокове кабинетът ще установи защо са задържани неправомерно цените на водата три месеца, за да могат да избухнат в ръцете на служебното правителство. Ще стане ясно и кой успя да координира дружествата, така че едновременно да вдигнат цените два дни след встъпване в длъжност на новия Министерски съвет. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров след среща с министрите на енергетиката, на икономиката и индустрията и на регионалното развитие и благоустройството във връзка с множеството сигнали за високи сметки за ток и за цените на водата. Темата се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност, категоричен беше Гюров и припомни, че настоящата ситуация е свързана с решения, взети преди сегашното управление.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков посочи, че вече е проведена среща с Комисията за енергийно и водно регулиране и от данните, с които министерството разполага става ясно, че голямата част от по-високите сметки за ток се дължат на по-голямото количество потребена енергия. Същевременно се прави проверка на електромерите и се провеждат разговори с Фонда за сигурност на електроенергийната система. До момента по данни от КЕВР в много малък процент от сигналите е установено някакво нарушение, но и 1% да има установени нарушения, и един клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени, категоричен беше Трайков. Министърът добави, че ако има констатирано умишлено нарушение на правилата, законът е предвидил санкционни механизми, които ще бъдат приложени. Всички, които са подали жалба, трябва да получат индивидуален отговор, изтъкна министърът на енергетиката. Пълен доклад по темата ще бъде готов в рамките на дни, посочи още Трайков.

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова отбеляза, че екипи на КЗП са били и при трите електроразпределителни дружества. За нас е важно не само как отговарят на жалбите, които получават, в какъв срок, по какъв начин, но и самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че по някаква причина е станала грешка при определен брой потребители, да я поправят, добави Щонова. По думите й е даден тридневен срок, за да бъде предоставена необходимата информация по темата.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева съобщи, че към момента се анализират всички данни по отношение на цената на водата, за да се даде ясен отговор на обществото кой задържа цените до тук и кой координирано ги е вдигнал. Към МРРБ на пряко подчинение е единствено ВиК холдингът, припомни още Бонева. Министърът апелира КЗК и КЗП също да проверят информацията, с която те разполагат по темата.