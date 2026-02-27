Филм за Минко Балкански ще бъде прожектиран в РИМ - Сливен

27.02.2026 14:56 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На 6 март 2026 г., петък, в сградата на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще бъде представен документалният филм "Моето име е Минко" с автор и сценарист журналистът Владина Цекова.

Филмът разказва за съдбата, живота и постиженията на проф. Минко Балкански - един от най-големите съвременни дарители за България. Когато през 2023 г. проф. Балкански навършва 96 години, той споделя, че вече няма да идва в България. Поради това Владина Цекова отива с оператор във Франция, където заснемат филма за световно известния физик, учен и българин.

Заповядайте в петък, 6 март 2026 г., от 17:00 ч. в РИМ - Сливен, за да изгледате разказа на проф. Минко Балкански за живота си в странство, за където се отправя още на 16 годишна възраст. Съвсем сам в началото на миналия той се качва на влака за Франция и напуска селското училище. Баща му - Миньо Балкански, изпраща над 3000 писма за подкрепа и кураж на своето дете, цитати от които ще имате възможността да чуете по време на премиерата на филма в гр. Сливен. Очакваме Ви!