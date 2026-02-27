27.02.2026 19:16 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се състоя тържествен концерт по случай 3 март – ден, в който отдаваме почит към свободата и героизма на българския народ.

Ученици, учители, родители и гости изпълниха училищния форум и заедно преживяха един истински празник на българския дух. С много вдъхновение и вълнение учениците представиха въздействащ рецитал, който трогна публиката и създаде усещане за гордост и признателност. Индивидуалните изпълнения и народните танци изпълниха сцената с енергия, ритъм и красота.

Кулминация на концерта бе танцът със знаме – силен и емоционален символ на обичта към Родината, който предизвика бурни аплодисменти.

Празникът беше не просто програма, а споделено преживяване – доказателство, че когато има вдъхновение, отдаденост и сърце, се създават наистина незабравими моменти.

Поздравления за Магдалена Луканова и към всички, които сътвориха тази красота!