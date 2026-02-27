Малко повечерие с Богородичен акатист Първа статия в гр. Сливен

27.02.2026 19:25 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 25 минути | 24

На 27 февруари, в петък от Първа седмица на Великия пост, в храм „Св. Богородица“ в Сливен бе отслужено Малко повечерие с Богородичния акатист – Първа статия.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, свещеник Владимир Рогачев – председател на храма, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

В храма се събраха свещеници от престолния град и множество миряни, дошли да се поклонят на чудотворния образ на Божията Майка „Пътеводителка“ от манастира „Рождество Богородично“ край с. Кабиле.

В словото си митрополит Арсений говори за Божията Майка като наше упование и надежда. Той подчерта, че в това молитвено последование Църквата не просто възхвалява Пресветата Богородица, а свидетелства за живото ѝ застъпничество в живота на вярващите. Владиката призова всички да пазят чистотата на сърцата си, защото само чрез вътрешна трезвост и покаяние постът може да бъде изминат благодатно и спасително.

В края на богослужението митрополит Арсений представи пред събралите се новия председател на храма – о. Владимир Рогачев, като му пожела духовна мъдрост, твърдост във вярата и пастирска ревност.