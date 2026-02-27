Сливен, кратки вечерни новини, 27.02.2026 г., петък

27.02.2026 16:18 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 114

На 6 март 2026 г. (петък) в сградата на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен ще се състои прожекция на документалния филм „Моето име е Минко“.

Сливен отново се включи активно в отбелязването на Световния ден на редките болести, който по традиция се чества на 29 февруари във високосна година.

В навечерието на 1 март в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен се проведе празнична среща с Баба Марта от книгата „Мартеничка Къдравелка“ на Ваня Аврамова.

Ежемесечните стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен започват на 2 март.

В Сливен празнуват Тодоровден на 28 февруари, който е посветен на конете и конниците и е известен като ден на коневъдството и конния спорт.

В навечерието на 3 март – Националния празник на България, четвъртокласници от СУ „П. К. Яворов“ посетиха Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен, където се включиха в организирани презентации и беседи на тема „Трети март – празникът на извоюваната свобода“.

В Сливен предстои Единадесетото издание на Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов“, организиран от Община Сливен.