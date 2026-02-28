БАБА МАРТА ДОНЕСЕ УСМИВКИ В ДГ „ВЕРЖИН И ХАИК ПАПАЗЯН“

28.02.2026 10:51 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В навечерието на 1 март, заедно с Баба Марта посетихме децата от ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, за да им подарим мартенички – символ на здраве, обич и ново начало.

С много усмивки, трепет и блеснали очички децата посрещнаха белокосата гостенка. Тя им разказа за традицията на мартеницата, за силата на бялото и червеното и за пожеланията, които носи всеки малък конец. Децата с радост приеха своите мартенички и обещаха да ги носят с усмивка и добро сърце.

Срещата премина в топла и празнична атмосфера, изпълнена с песни, стихчета и много настроение. Най-ценното бяха искрените детски усмивки – онези, които напомнят, че традициите оживяват най-силно, когато се предават от сърце на сърце.

Нека Баба Марта донесе на всички здраве, късмет и много светли дни!