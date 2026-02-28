Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И МАТЕМАТИКА В 4. КЛАС

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 41

Снимка 1

На 27.02.2026 г. в 4. клас се проведе интегриран урок по Визуално програмиране и Математика, воден от учителите Станислав Донев и Мария Грунова. Занятието е част от дейностите по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 - Интердисциплинарно обучение.

Урокът съчета логически задачи по математика с практическо приложение чрез визуално програмиране. Учениците решаваха математически предизвикателства, а след това ги „оживяваха“ в дигитална среда, като създаваха алгоритми и програми за намиране на решения. Така те развиваха едновременно изчислителни умения, логическо мислене и дигитална компетентност.

Чрез интерактивни задачи, работа в екип и активно участие, четвъртокласниците показаха креативност, аналитично мислене и отлични умения за прилагане на знанията в нов контекст. Урокът премина с голям интерес и демонстрира как интегрираният подход прави ученето по-ангажиращо и ефективно.

