Сливен, кратки вечерни новини, 28.02.2026 г., събота

На 27 февруари 2026 г. учениците от 4. клас от СУ "Йордан Йовков" Сливен участваха в интегриран урок по визуално програмиране и математика, проведен от преподавателите Станислав Донев и Мария Грунова.

Централната избирателна комисия определи Християна Денчева за председател на Районната избирателна комисия в Сливен.

Днес е установено е изтичане на газ в сливенския квартал „Руски“ - на място е изпратен полицейски екип, който е обезопасил района, а фирмата, отговаряща за газификацията, работят по отстраняването на аварията.

На 6 март 2026 г. (петък) в сградата на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен ще се състои прожекция на документалния филм „Моето име е Минко“.

Сливен отново се включи вчера активно в отбелязването на Световния ден на редките болести, който по традиция се чества на 29 февруари във високосна година.

В навечерието на 1 март в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен се проведе празнична среща с Баба Марта от книгата „Мартеничка Къдравелка“ на Ваня Аврамова.

Гонка със 160 км/ч край Сливен приключи със задържан системен нарушител - гонката започнала след като шофьорът не се подчинил на подаден сигнал за спиране.