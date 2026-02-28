Открит урок в 4. Д клас

28.02.2026 18:24 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Открит урок на тема "Съединението на Източна Румелия и Княжество България" се проведе на 27 февруари с учениците от 4 "Д" клас от ОУ "Елисавета Багряна" - Сливен.

Учебните часове по човекът и обществото са любими на четвъртокласниците. В тях те с изключителен интерес и родолюбие изучават както географските особености на България, така и важните исторически събития от нейното минало.

И този урок не беше изключение. Традиционно, в началото на часа един от четвъртокласниците представя своя презентация, с която припомня изученото до момента. Този път това беше Полина Шидерова. Тя обобщи важните събития от създаването на Третата българска държава и изборът на Александър Батенберг за български княз.

Урокът продължи с разказ, в който госпожа Надежда Русева пренесе своите ученици в 1885 година и заедно проследиха подготовката, обявяването и защитаването на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Четвъртокласниците показаха своите знания по история, проследявайки причинно-следствените връзки в историческите събития, демонстрираха своите умения за работа с историческа карта. С вълнение и патриотизъм учениците посрещнаха героичния подвиг на българската войска по време на Сръбско-българската войска от ноември 1885 година. Часът завърши с многобройни въпроси и любознателност от тяхна страна.

В класната стая на 4. "Д" клас гостуваха госпожа Гергана Султанова - директор на ОУ "Елисавета Багряна", госпожа Марияна Иванова - заместник-директор на училището, студенти и много учители от ЦОУД.

4. "Д" клас благодари на всички гости. Добре дошли сте отново!