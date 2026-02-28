Учениците от 3. „а“ клас отбелязаха празника на Баба Марта

28.02.2026 18:35 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

С много настроение и вдъхновение учениците от 3.“а“ клас, заедно със своите учителки госпожа Светлана Андреева и госпожа Стела Георгиева, отбелязаха празника на Баба Марта. По случай 1 март те изработиха красиви, ръчно направени мартенички, които изпратиха на своите приятели от 3.“б“ клас при СУ „Иван Вазов“ – град Своге, както и на техните учителки госпожа Иванела Венкова и госпожа Янка Петрова.

Празничната размяна беше съпътствана от вълнуваща онлайн среща чрез Microsoft Teams, по време на която учениците се поздравиха с песни и стихотворения, посветени на Баба Марта и пролетта. Усмивките и доброто настроение изпълниха виртуалната класна стая, а децата си обещаха, че това няма да бъде последната им среща.

Учителките на 3.“а“ клас изненадаха и своите ученици с ръчно изработени мартенички – малък, но сърдечен жест, който направи празника още по-специален. А децата от 3.“а“ клас от своя страна зарадваха и ръководството на училището с мартенички и празнични усмивки, споделяйки духа на Баба Марта с всички.

Пожелаваме на всички, които четат тези редове, здраве, хармония и ново начало! Нека мартеничките бъдат символ на доброта и сплотеност, а пролетта донесе повече светли дни, успехи и поводи за радост!