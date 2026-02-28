28.02.2026 22:13 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 28 февруари, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе историческо-богословска беседа на тема „Неделя Православна“.

Гост-лектор бе доц. д-р Венцислав Каравълчев – преподавател по историческо богословие в Богословския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В своето изложение той проследи дълбочината на празника, като припомни борбите на Църквата срещу иконоборството и окончателното тържество на иконопочитанието. Подчертано бе ясно и без увъртане: иконата не е декор. Тя е догмат в цвят и линия. Тя е свидетелство за Въплъщението – богословие, което може да бъде видяно, докоснато и целунато.

Беседата върна слушателите към събитията около Седмия вселенски събор и към решителната роля на личности като света императрица Теодора и св. патриарх Методий, които с дързост и мъдрост възстановяват почитта към светите образи.

Сред присъстващите бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, духовници от град Бургас и множество миряни.

Следващата беседа ще се състои на неделя, 8 март, на тема „Обожението като цел на човешкия живот“ според учението на св. Григорий Палама и ще бъде водена от архимандрит Никанор Папаниколау от манастира „Св. Троица“ в Спарму, Олимп.