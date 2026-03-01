Прекъсване водоподаването на с.Бяла

01.03.2026 12:13 , Диспечер (ВиК Сливен)

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на 01.03.2026г. от 12:00ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Бяла.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.