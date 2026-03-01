Неделя Православна в Бургас

01.03.2026 13:23 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 15 минути | 1

На 1 март, в първата неделя на Великия пост – Неделя Православна, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас бе отслужена тържествена архиерейска Василиева света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на храма, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, иконом Яни Янев, иконом Игнатий Ойков, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията бяха огласени от източен румънски хор “Яков протопсал” от Букурещ под ръководството на диригента г-н Марин Пинтя.

В словото си митрополит Арсений говори за Тържеството на Православието като победа на Истината над заблудата. Той припомни, че след бурите на иконоборството Църквата не просто защити иконата като художествен предмет, а защити самата истина за Въплъщението на Сина Божий.

На светата Литургия присъстваха множество вярващи, които с едно сърце и една уста изповядаха Символа на вярата и пристъпиха към Светите Тайни Христови.

След светата Литургия бе отслужен Чинът на Неделя Православна с тържествено литийно шествие около храма. По този повод в храма бяха донесени чудотворни икони и свети мощи от цялата Сливенска епархия.

Под камбанния звън и пеенето на прокимена „Кой Бог е велик“ духовенство и народ заедно засвидетелстваха вярата си в единия, жив и истински Бог, Който се прославя в Своите светии и пребъдва сред Своя народ.

След литийното шествие, при поклонението пред светините, митрополит Арсений подари на всеки присъстващ света Библия за благословение и утвърждаване в живота на Църквата.