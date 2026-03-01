Сливен, кратки вечерни новини, 01.03.2026 г., неделя

01.03.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Районната избирателна комисия в Сливен заработи на пълни обороти - това се случи в събота, когато всичките 13 члена на комисията се събраха в областната администрация.

На 1 март 2026 г., първата неделя на Великия пост – Неделя Православна, в Сливен се проведе литийно шествие около храм „Света Петка“ след неделното богослужение.

Учениците от Сливен Даниел Константинов и Венци Колев от СУ „Йордан Йовков“ спечелиха престижното второ място в националния конкурс „Аз и изкуственият интелект след 10 години“, организиран по повод 20-годишнината на Образователна институция „DARBI COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOL“.

В навечерието на 28 февруари – Международния ден на хората с редки болести, пред сградата на Община Сливен се проведе събитие в подкрепа на хората, живеещи с редки заболявания, и техните семейства.

Лифтът за Карандила е с ново работно време за месец март - от 01.03.2026 г. до 31.03.2026 г. от вторник до неделя: от 8:30 ч. до 16:30 часа.

В навечерието на 1 март в РБ "Сава Доброплодни" - Сливен деца от различни училища се срещнаха с Баба Марта от книгата "Мартеничка Къдравелка" на писателката Ваня Аврамова.

СТЕМ център по математика, информатика и роботика беше открит в ОУ „Елисавета Багряна“-Сливен.