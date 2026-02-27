Исторически успех за Сливен на Национален шампионат по лека атлетика – София 2026

Гордост за Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен! На тазгодишния Национален шампионат по лека атлетика в София, учениците ни постигнаха невероятен успех в дисциплината тласкане на гюле.
Петър Тодоров и Стоян Христов се класираха на 1-во и 2-ро място, а третото място също бе за нашия град, с което Сливен доминира сред най-добрите млади атлети на страната.
Това е исторически момент за училището и клуба по лека атлетика „Михаил Желев“, като усилията и упоритата работа на треньора Валентина Желязкова дадоха блестящ резултат.
„Много сме горди с успехите на Петър и Стоян. Това е награда за техния труд и за постоянството, с което тренират“, сподели треньорката Желязкова.
Поздравления за невероятните ни спортисти! Браво, момчета! Нека този успех вдъхнови всички ученици да следват мечтите си и да постигат висоти!