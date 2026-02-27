27.02.2026 19:09 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

По проекта „Занимания по интереси“, групата на г-жа Виолета Бинева „Здравословно хранене“ направи истински фурор. Днес, 17.02.26 г., ученици от спорт Джудо и спорт Акробатика на Спортно училище „Димитър Рохов“, Сливен, разказаха на своите съученици колко е важна храната за спортистите.

Всички деца се подготвиха старателно и представиха темата по интересен и достъпен начин. Основният акцент беше върху „Храна за шампиони“ – как правилното хранене помага за сила, издръжливост и успехи в спорта.

Събитието показа, че здравословното хранене не е само задължение, а ключ към спортни постижения и активен начин на живот. Поздравления за младите ентусиасти и техните ръководители!