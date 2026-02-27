Отличени ученици за коледна картичка на Регионална библиотека

27.02.2026 19:18 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Ученици от нашето Спортно училище “Димитър Рохов” Сливен за поредна година взеха участие в програмата на Регионална библиотека “Сава Доброплодни” - “Коледа в библиотеката”- 2025 с обявяването на конкурс за Коледна картичка и оригинално коледно пожелание “Коледна магия”. Участниците и отличените деца бяха 36 на брой. Всеки със своя неповторим стил и уникалност, подчинен на темата впечатлиха организаторите. Децата не за първи път се убеждават че имат многостранни таланти въпреки че водещ е любимият и успешен спорт за тях. Нека тези техни стремежи да не стихват до тук а да продължават с още по голяма сила и светлина и за напред.