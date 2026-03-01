Как протече един по различен час по Технологии и предприемачество

01.03.2026 19:20 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Учениците от 6а клас на Спортно училище „Димитър Рохов“ посетиха съседна гимназия в рамките на учебния час по „Технологии и предприемачество“. Посещението беше част от практическата насоченост на предмета и имаше за цел да запознае децата с реалната работна среда и възможностите за професионално развитие.

Гимназията, която се намира само на една ръка разстояние от нашето училище, е място за съхраняване и развитие на традиционни занаяти и практически умения. Особено впечатление на шестокласниците направи залата по тъкане, където учениците изработват своите проекти. Те имаха възможност да видят отблизо процеса на работа, използваните материали и инструменти, както и готовите изделия.

По време на срещата нашите ученици с гордост споделиха за своите спортни умения и успехи, представяйки достойно училището и своята активна спортна подготовка.

Предметът „Технологии и предприемачество“ изисква не само теоретични знания, но и пряк досег до реални материали, инструменти и практики. Подобни инициативи дават възможност на учениците да разширят своя мироглед, да се докоснат до различни професии и да свържат наученото в класната стая с реалния живот.