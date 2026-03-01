Духовна беседа за „Неделя Православна“ в гр. Сливен

01.03.2026 20:38 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Сливен се проведе историко-богословска беседа на тема „Неделя Православна“.

Гост-лектор бе доц. д-р Венцислав Каравълчев – преподавател по историческо богословие в Богословския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Лекторът разгърна по-широката картина на Седмия вселенски събор – като разказа и как всеки събор е отговор на конкретна ерес, но и свидетелство за живото Предание на Църквата.

В беседата бе засегната и темата за историческите контакти и напрежения между християнството и исляма, като се очертаха както богословските различия – особено по въпроса за Въплъщението и образа – така и необходимостта от ясно съзнание за собствената ни вяра. Когато изповядваме, че Христос е истински Бог и истински Човек, ние стоим върху същия догматически фундамент, който прави възможна иконата.

Бяха припомнени и решаващите личности в тържеството на Православието – света императрица Теодора и свети патриарх Методий I Константинополски, които с дързост и духовна мъдрост възстановяват почитта към светите образи и слагат край на иконоборческата ерес.

Сред присъстващите бяха архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, духовници от града и множество миряни.

Следващата беседа ще се състои в неделя, 8 март, и ще бъде посветена на темата „Обожението като цел на човешкия живот“ според учението на св. Григорий Палама.

Лектор ще бъде архимандрит Никанор Папаниколау от манастира „Св. Троица“ в Спарму, Олимп.