Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
5 05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
6 05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
7 05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
13 06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно
14 06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
16 07.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
19 07.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
29 12.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
31 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
32 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
40 14.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно
52 21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
53 21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
70 02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
79 02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно
81 02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно
82 02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно
83 02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше
88 03.2.2026 г. 26.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно
103 09.2.2026 г. 09.3.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
104 09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
105 09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
107 09.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
108 10.2.2026 г. 27.3.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно/основно
109 10.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно
110 10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
111 10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
118 12.2.2026 г. 12.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН средно/висше
123 13.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
125 16.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СЛИВЕН средно
126 13.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЕЛ. ТЕХНИК СЛИВЕН средно
127 16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
130 17.2.2026 г. 16.3.2026 г. 2 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно
134 18.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 КЛИНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ СЛИВЕН висше
136 19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
139 19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ШОФЬОР, АВТОБУС СЛИВЕН средно
140 09.3.2026 г. 05.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно
141 09.3.2026 г. 05.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН висше/средно
147 24.2.2026 г. 24.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, СЛАДКАРСКО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно
148 24.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ И АПАРАТИ СЛИВЕН средно
150 24.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
152 10.3.2026 г. 12.3.2026 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ СЛИВЕН средно
153 10.3.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР СЛИВЕН висше
154 01.3.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно
156 26.2.2026 г. 26.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
159 27.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 АВТОМОНТЬОР НОВА ЗАГОРА средно