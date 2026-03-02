Важна информация за българите в региона на Близкия Изток

02.03.2026 08:51 , Людмила Калъпчиева

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи:

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: crisis@mfa.bg

Можете да сигнализирате и на телефоните и имейлите на дипломатическите представителства.

Съгласно Правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС.

МВнР приканва нашите сънародници в Близкия Изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.