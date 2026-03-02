Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 02.03.2026 г.

02.03.2026 11:10 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 27.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 02.03.2026 Г.

Нова Загора: 20-годишен водач на лек автомобил „Ауди А5“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 1 март, около 05,45 часа, в град Нова Загора при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,66 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 1 март при проверка по пътна безопасност служители на РУ-Нова Загора са установили и иззели фалшива шофьорска книжка. Проверката е извършена около 14,00 часа в град Нова Загора. Спрян е лек автомобил „Сеат Алхамбра“, управляван от мъж на 43 години от същото населено място. Той е представил неистински документ за управление на МПС италиански образец. По случая е образувано досъдебно бързо производство.

Неправоспособен водач на мотопед е установен от служители на РУ-Нова Загора при контрол в малките населени места. На 1 март, около 15,50 часа, в село Любенец е извършена проверка на 52-годишен мъж от град Раднево, водач на мотопед с неустановена марка, без да притежава свидетелство за управление на МПС. За същото нарушение той вече има наложено административно наказание в рамките на една година. По случая е образувано бързо производство.

Неправоспособен водач на лек автомобил „Опел Омега“ е установен от служители на РУ-Нова Загора при контрол в малките населени места. На 1 март, около 20,20 часа, в село Пет могили е извършена проверка на 62-годишен мъж от същото населено място, който не притежава свидетелство за управление на МПС. За същото нарушение той вече има наложено административно наказание в рамките на една година. По случая е образувано бързо производство.

Криминалисти разследват случаи на кражби от заложна къща и хранителен магазин в град Нова Загора. Около 16,30 часа на 27 февруари неизвестен извършител, след като използвал невниманието на служител в заложна къща, е извършил кражба на мъжки златен синджир. Нанесената щета е в процес на установяване. На 1 март, около 23,30 часа, е получен сигнал за кражба в магазин на ул. „Марица“ в град Нова Загара. Заявена е кражба на сумата от 500 евра в монети и 40 стека цигари от различни марки.

По случаите се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувани са досъдебни производства.

Сливен: На 27 февруари, около 10,40 часа, служители на РУ-Сливен са спрели за проверка мъж на 36 години, водач на лек автомобил „Опел Сигнум“. При проверката се установява, че регистрационните табели на автомобила са издадени за друго МПС. Пробата за употреба на наркотични вещества е показала положителен резултат. На водача е издаден талон за медицинско изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

26-годишен водач на мотопед, който управлява след употреба на алкохол много над допустимото, е установен от служители на участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен, които осъществяват контрол в малките населени маста. Проверката е извършена на 27 февруари около 19,05 часа в село Желю войвода. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,66 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

44-годишен водач на лек автомобил „Опел Корса“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 1 март, около 20,40 часа, на бул. „Бургаско шосе“ в град Сливен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 27.02.2026 г., в 10,41 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в сливенския квартал „Надежда“. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадала е жена на 91 години, която е откарана от екип на ЦСМП-Сливен. Жената е пострадала при опит да запали печката на твърдо гориво с парче пластмаса, което попада върху дрехите и се възпламенява. Причинени са материални щети- опушени стени 40 кв. м.; бяла, черна техника; домашно имущество, дограма и други. Спасена е сградата.

На 27.02.2026 г., в 22,56 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за запален пластмасов контейнер за смет в сливенския квартал „Ст. Заимов“. Пострадали няма. Спасени са два автомобила, паркирани в близост до контейнера. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен.

На 28.02.2026 г., в 09,24 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за авария в газопреносна тръба на ул. „Ал. Пушкин“ в град Сливен. Пострадали няма. Дежурният екип е обезопасил мястото и е останал до отстраняване на проблема.