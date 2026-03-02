Седмицата в Европейският парламент: 2 – 8 март 2026 г.

02.03.2026 11:12 , Людмила Калъпчиева

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

Международен ден на жената. За да отбележи Международния ден на жената през 2026 г., комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете (FEMM) организира събитие, по време на което членове на ЕП и депутати от националните парламенти ще обсъдят „правата на жените и демокрацията: борба със стереотипите, дезинформацията и насилието в цифровата ера“. Конференцията ще бъде открита с видео обръщение от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, други оратори включват председателя на комисията FEMM Лина Галвес, министъра на правосъдието и обществения ред на Кипър Костас Фитирис (очаква се потвърждение) и комисаря на ЕС по въпросите на равенството Хаджа Лабиб (четвъртък).

Онлайн сексуално насилие над деца. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще гласува за удължаване на срока на дерогацията от правилата на ЕС за неприкосновеност на личния живот онлайн, която позволява на дружествата да откриват материали, съдържащи сексуално насилие над деца, на доброволна основа. Срокът на действие на настоящата дерогация изтича на 2 април 2026 г. Понастоящем съзаконодателите на ЕС водят преговори за постоянна правна рамка за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца онлайн (понеделник).

Бюджет на ЕС за 2027 г. Комисията на ЕП по бюджети (BUDG) ще приеме своята позиция за приоритетите на Европейския парламент относно бюджета на ЕС за 2027 г. След като бъдат одобрени от Парламента на бъдеща пленарна сесия, тези насоки ще бъдат използвани от членовете на ЕП като основа за техните обсъждания със Съвета на ЕС и Европейската комисия. Очаква се Европейската комисия да представи позицията си през юни (четвъртък).

Европейска гражданска инициатива за забрана на практиките на конверсия. На публично изслушване членове на ЕП и експерти ще обсъдят европейска гражданска инициатива, в която се предлага забрана от страна на ЕС на т.нар. „практики на конверсия“, насочени към представители на ЛГБТК+ общността. В дискусията ще вземат участие и председателят на комисията по правата на жените Лина Галвес, комисарят по въпросите на равенството Хаджа Лабиб и представители на европейската гражданска инициатива (понеделник).

Подготовка за пленарната сесия на 9-12 март. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 9 - 12 март, по време на която членовете на ЕП ще обсъдят и гласуват позицията си относно политическите отношения между ЕС и САЩ, предложения за справяне с жилищната криза в Европа, общи проекти на ЕС в областта на отбраната, координацията на икономическата политика и стратегията на ЕС за разширяване. Те също така ще гласуват нови правила за пакетните туристически пътувания, необходимостта от засилено сътрудничество с Канада и защитата на авторските права на творческа работа в ерата на изкуствения интелект. Те ще обсъдят и предложението на Европейската комисия за енергиен пакет на гражданите, както и необходимостта от чиста, независима и сигурна енергия. Членовете на ЕП ще отбележат Международния ден на жената, ще проведат официално заседание с министър-председателя на Армения и ще очертаят очакванията си за срещата на върха на ЕС на 19-20 март.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с министър-председателя на Нидерландия Роб Йетен.

