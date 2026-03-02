02.03.2026 11:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 13 минути | 0

В навечерието на 1 март Община Нова Загора отново събра председателите, секретарите и библиотекарите от 32-те читалища на територията на общината, за да изрази признателност към тяхната всеотдайна работа и принос в съхраняването на българските традиции и духовност.

По покана на кмета г-жа Галя Захариева за четвърта поредна година бе организирана тържествена среща в навечерието на празника на самодееца и читалищния деец. В своето приветствие тя отправи искрени думи на благодарност за неуморния труд, за активната културна дейност и за доброто партньорство между читалищата и Общината. Кметът подчерта, че читалищните дейци са живата връзка между поколенията и пазители на идентичността на нашия край.

По традиция всяко читалище получи ценна книга за своята библиотека. Във всяко издание бе поставен специално изработен книгоразделител с посланието: „Вие пишете историята на нашето време. Благодарим Ви!“ – символичен жест на уважение към хората, които ежедневно градят културния облик на общината.

Празничната вечер премина в дух на добро настроение и споделена радост. Самодейци от НЧ „Христо Ботев – 1920“, с. Млекарево, НЧ „Стойчо Донев Сербезов – 1928“, с. Загорци и НЧ „Пробуда – 1928“, с. Новоселец, представиха хумористични скечове, които внесоха искрен смях и още веднъж доказаха, че самодейният дух е жив и вдъхновяващ.

С общо хоро и празнично настроение читалищните дейци посрещнаха пролетта с вяра в нови творчески успехи и още по-силна енергия за развитие на културния живот в Община Нова Загора.