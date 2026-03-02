Нова Загора постави началото на „Дърво на желанията“ на 1 март

02.03.2026 11:21 , Людмила Калъпчиева

На 1 март пред Спортна зала „Младост“ в Нова Загора се проведе тържество по случай Деня на Баба Марта, което събра десетки деца, граждани и гости на града. С празнична атмосфера и нежна музика бе поставено началото на нова общинска традиция – „Дърво на желанията“, символ на надеждата, здравето и благополучието.

На събитието присъстваха кметът на Община Нова Загора г-жа Галя Захариева и нейният екип, общински съветници, кметове на населени места, представители на образователни и културни институции, както и много жители на общината.

Празничната програма бе открита от децата от Детска вокална група „Усмивчици“ към НЧ „Напредък-2001“ с ръководител Дима Йорданова, които зарадваха публиката с весела песен за Баба Марта. Самата Баба Марта закичи малчуганите с мартеници за здраве и късмет.

Кметът Галя Захариева постави първата мартеница на „Дървото на желанията“ – големите Пижо и Пенда, изработени по автентичен начин. Според легендата те символизират любовта, пролетта и новото начало.

В края на събитието ученици, учители и малки жители на града имаха възможност да завържат своите мартеници и да отправят лични пожелания, превръщайки дървото в пъстро послание за надежда.

Празникът остави след себе си усмивки, радост и топлина, напомняйки за силата на българските традиции и сплотеността на общността.