Кметът на Нова Загора уважи 100-годишния юбилей на Стана Минчева

02.03.2026 11:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 31 минути | 26

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева уважи 100-годишния юбилей на Стана Минчева от село Бял кладенец. Столетницата отбеляза своя достоен житейски връх в топла и вълнуваща атмосфера, заобиколена от обичта на своите близки.

На тържеството присъстваха заместник-кметът Иванка Михова, кметът на с. Бял кладенец Димитринка Георгиева, както и бившият кмет на селото и настоящ общински съветник Мария Мартинова, които лично засвидетелстваха уважението си към забележителния юбилей.

С най-сърдечни благопожелания за здраве и душевен мир г-жа Захариева поднесе на юбилярката красив букет цветя и специален дар – икона на Света Богородица с Младенеца, символ на благословия и духовна опора.

В поздравителното си послание кметът отбеляза: „С трудолюбието, силата на духа и човечността си Вие сте оставили светла следа в сърцата на хората около Вас. Вашият живот е доказателство, че добротата и всеотдайността имат истинска стойност и остават във времето.“

Юбилярката прие поздравленията с усмивка и благодарност, а празникът се превърна в тържество на родовата памет, на непреходните семейни ценности и на силата на българския дух.