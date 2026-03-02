02.03.2026 11:45 , Връзки с обществеността

Д-р Таня Праматарова – началник на Отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“, отправя думи на благодарност към семейство Калеви. От своята сватба те са събрали сума, с която е закупен перфузор за отделението. Ето какво написа в благодарствения адрес д-р Праматарова:

„От името на екипа на Неонатологично отделение и най-вече от името на най-малките ни пациенти, изразяваме нашата искрена признателност и благодарност за Вашия благороден жест - даряването на събраната от Вашия сватбен празник сума за медицинска апаратура за новородените.

Вашето решение да превърнете личното си щастие в надежда и грижа за най- малките пациенти е пример за истинска човечност, отговорност и съпричастност.

Благодарение на закупения с дарените средства Перфузор, ще се повиши качеството на медицинска грижа за новородени деца, които се нуждаят от специално внимание и подкрепа в първите дни от живота си. Вашето дарение е реална инвестиция в здравето, надеждата и бъдещето.

Скъпо, младо семейство Калеви, пожелаваме Ви здраве, дълъг и щастлив съвместен път, изпълнен с любов, разбирателство и благополучие. Нека добротата, която дарихте, се връща многократно в живота Ви.

С уважение: Нач. ННО Д-р Т. Праматарова“