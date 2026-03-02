02.03.2026 11:36 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен планира от 1 април 2026 г. промяна в организацията на движението по улиците „Владислав Очков“ и „Пейо Яворов“ в града. Мярката се отнася конкретно в участъците между булевардите „Георги Данчев“ и „Панайот Хитов“. Въвежда се еднопосочно движение по ул. „Владислав Очков“, по която превозните средства ще се движат в посока юг към бул. „Георги Данчев“, а по ул. „Пейо Яворов“, движението ще бъде в посока север към бул. „Панайот Хитов“. Предвидената организация на еднопосочно движение е залегнала в приетия през 2022 г. Генерален план за организация на движението на Сливен и е приета на проведеното на 21 януари 2026 г. заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

Община Сливен кани на обществено обсъждане жителите на района, който се намира в посочения участък на улиците „Владислав Очков“ и „Пейо Яворов“. То ще се проведе на 11 март от 17 ч. в заседателната зала № 105 на Община Сливен.

Община Сливен припомня, че от 1 октомври 2025 г., е въведено еднопосочно движение в района, който се намира между бул. „Георги Данчев”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Роза Люксембург” и ул. „Владислав Очков”. С въведената тогава мярка, ул. „Владислав Очков” стана еднопосочна в частта от кръстовището с ул. „Сергей Румянцев“ до кръстовището с бул. „Георги Данчев”.