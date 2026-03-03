03.03.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На Трети март България отбелязва своя национален празник – Деня на Освобождението от османско иго. Това е един от най-значимите и светли дни в българската история, който символизира възстановяването на българската държавност след близо пет века чуждо владичество. Днес, 148 години след това паметно събитие, нека си припомним героизма и саможертвата на всички онези, които са се борили за свободата и независимостта на България! Техният дух и стремеж към свобода са пример за нас и ни вдъхновяват да ценим и пазим нашата свобода и демократични принципи.

Нека този ден бъде повод за гордост и единение! Нека помним нашето минало и черпим сила от него, за да градим по-добро бъдеще за нашата страна.

Честит празник на всички българи у дома и по света! Този ден е изпълнен с патос и ни дава повод и време за размисъл върху историческото наследство и ценностите, които ни обединяват като народ.

Пожелавам ви здраве, щастие и успехи във всичко, което предприемате!

Да живее България!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен