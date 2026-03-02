Виртуална Зона става официален дистрибутор на OPPO в България

02.03.2026 12:58 , Людмила Калъпчиева

Виртуална Зона разширява стратегически своето портфолио и става официален дистрибутор на OPPO за България. Компанията ще поддържа пълната продуктова гама на марката и ще осигурява стабилни наличности, ефективна логистика и професионална търговска подкрепа на национално ниво.

OPPO е водещ глобален производител на смартфони, смарт устройства и аксесоари, отличаващ се с динамичен международен растеж, силен иновационен фокус и премиум продуктово позициониране, с реален потенциал да се утвърди като един от ключовите технологични брандове на българския пазар.

С включването на OPPO в портфолиото си Виртуална Зона прави важна крачка към разширяване на присъствието си в мобилния и потребителския технологичен сегмент. Целта е пазарът да получи по-добър достъп до актуалните модели на марката, ясни търговски условия и предвидимост в доставките.

„Изключително сме щастливи да започнем работа с OPPO. Виждаме сериозен потенциал за развитие на марката в България и ще инвестираме ресурси и експертиза, за да изградим стабилно и дългосрочно присъствие на бранда. Ще осигурим пълната продуктова линия, силна логистична подкрепа и активна работа с търговската мрежа“, заяви Константин Грозданов, собственик и управител на Виртуална Зона ООД.

От OPPO също изразяват увереност в избора си:

„Избрахме Виртуална Зона за официален дистрибутор в България след внимателна оценка на техния пазарен опит, оперативен капацитет и стратегическа визия. Убедени сме, че с тяхната структура и експертиза ще ускорим развитието на OPPO и ще засилим позициите на марката на местния пазар.“

През следващите месеци фокусът ще бъде върху активно изграждане на присъствие, координирани маркетингови инициативи и устойчиво разширяване на дистрибуцията.

За Виртуална Зона ООД

Виртуална Зона ООД е утвърден доставчик и дистрибутор на ИТ и технологични решения за бизнеса, с фокус върху професионално обслужване, надеждна логистика и дългосрочно развитие.